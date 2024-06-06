بدء تداول أسهم مياهنا في “تاسي”

بدأت اليوم (الخميس)، عملية إدراج وتداول أسهم شركة مياهنا في السوق الرئيسية برمز تداول 2084 وبالرمز الدولي SA562G5H0I13 وبسعر 11.50 ريال للسهم.
ومن المقرر أن أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية /- 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند /- 10% وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وكانت الشركة أعلنت في 27 مايو الماضي، تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد في طرح أسهمها بما يعادل نحو 20 % من إجمالي الطرح، مشيرة إلى أن عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد التي شملت 9.65 مليون سهم خلال الفترة من 12 – 22 مايو الماضي شهدت تغطية الطرح 6.1 مرة.
ويعد إدراج شركة مياهنا خامس إدراج في السوق الرئيسية – تاسي خلال عام 2024، بعد إدراج مجموعة إم بي سي في 8 يناير، وشركة أفالون فارما في 27 فبراير، وشركة المطاحن الحديثة في 27 مارس، وشركة سليمان فقيه في 5 يونيو الجاري. وفق “أخبار 24”.
وبإدراج أسهم مياهنا، يصل عدد الشركات المدرجة في تاسي إلى 218 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 18 صندوقا.