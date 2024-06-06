تعاون بين طيران الرياض ومصر للطيران

أعلن “طيران الرياض” الناقل الجوي الوطني الجديد، والذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، توقيع مُذكرة تعاون استراتيجي مع الناقل الوطني لجمهورية مصر، “مصر للطيران”، والذي يتخذ مدينة القاهرة مركزاً رئيسياً لعملياته، وذلك على هامش الجمعية العامة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي المقامة مؤخراً في مدينة دبي.
ويقدم الجانبان للضيوف والمسافرين مجموعة كبيرة من المزايا الحصرية للمسافرين بين المملكة ومصر، ومن مصر إلى وجهات رئيسية أخرى، حيث يأتي توقيع هذه المذكرة للتعاون الاستراتيجي بين الناقلين الجويين، وترسيخاً لعمق العلاقات القائمة بين المملكة ومصر وأسواقهما، بما يمهد الطريق نحو توفير المزيد من خيارات السفر لعملاء الناقلين اللذين سيعملان بالتنسيق فيما بينهما لإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين عند السفر بين القاهرة والرياض، فيما سيتعاونان كذلك في ربط عدد من الوجهات المحلية والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس: ” فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مصر للطيران، حيث نعتبرها منعطفاً هاماً في رحلتنا نحو إطلاق أولى رحلاتنا التجارية منتصف عام 2025، لأنها تتيح لمسافرينا مجموعة متنوعة من المزايا، وبحكم قربها الجغرافي من المملكة، فإننا نرى آفاقاً مستقبلية واعدة فيما يتعلق بالحركة الجوية بين كل من الرياض والقاهرة، الأمر الذي يستوجب علينا العمل جنباً إلى جنب لتلبية الطلب الكبير المتوقع في الرحلات بين الوجهتين”.
وأضاف: “سنتمكن من خلال هذا التعاون الاستراتيجي الذي أبرمناه من توفير المزيد من الخيارات لعملائنا المسافرين بين كل من الرياض والقاهرة وعدد من الوجهات الأخرى البارزة، فيما سيمتد هذا التعاون ليشمل أيضاً برامج الولاء الخاصة بكلا الناقلين والعديد من المزايا الأخرى وبرامج المكافآت التي نتطلع قدما لتقديمها لمسافرينا وضيوفنا”. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن الدخول في هذا التعاون الاستراتيجي مع طيران الرياض يعد استكمالاً لتطلعات الشركة الوطنية لاستهداف أسواق جديدة، وتلبية لاحتياجات عملائها، حيث تسهم تلك الشراكة في تطوير مجال التعاون مع شركاء مصر للطيران فضلاً عن تقديم تجربة سفر مميزة لعملاء الشركتين.