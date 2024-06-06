الأخضر وباكستان.. “نقطة” نحو آخر مراحل حلم المونديال

يستأنف المنتخب السعودي، الخميس، مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، عندما يحل ضيفًا على باكستان لحساب الجولة الخامسة من الدور الثاني للتصفيات.
ويحتاج الأخضر لنقطة واحدة فقط من أجل بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات، إذ يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن الأردن و5 نقاط عن طاجيكستان، فيما يتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بلا رصيد.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي ستشهد تواجد 18 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقًا يتأهل منه الفائز إلى الملحق العالمي.
ويتسلح الأخضر بسجل تاريخي مميز أمام باكستان والتي لا يعرف المنتخب السعودي أمامها سوى الفوز محققًا الفوز في اللقاءات الثلاثة السابقة التي جمعت المنتخبين آخرها لقاء مرحلة الذهاب والفوز على ملعب الفتح برباعية نظيفة.
ويملك المنتخب السعودي سجلًا مميزًا خلال مشواره بالتصفيات حتى الآن بتحقيق 3 انتصارات بشباك نظيفة أمام باكستان 4-0، الأردن 2-0 وطاجيكستان 1-0، مقابل تعادل وحيد أمام طاجيكستان 1-1 وهو الهدف الوحيد الذي اهتزت به شباك الأخضر في التصفيات.
وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى إسلام آباد في وقت سابق، الأربعاء، أي قبل المباراة بيوم واحد فقط، وهو ما برره المدرب روبيرتو مانشيني بأنه أمر اعتيادي طبقه في المباراتين الماضيتين في التصفيات أمام الأردن وطاجيكستان قائلًا: “نفضل التدريب على ملعبنا ثم خوض الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف المدير الفني للأخضر في المؤتمر الصحفي: “مباراة مهمة بالنسبة لنا ونسعى للفوز فيها للحصول على نقاط المباراة كاملة وتعزيز صدارتنا للمجموعة”.
ورفض مانشيني التقليل من قوة منتخب باكستان، وقال: “نحترم المنتخب الباكستاني، فالكرة الحديثة لا توجد فيها فوارق كبيرة، فهي مباراة من أحد عشر لاعباً ضد أحد عشر لاعباً، الأهم أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ لنحقق الهدف الذي جئنا من أجله”.