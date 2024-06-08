ميليك يغيب عن قائمة بولندا في “يورو 2024”

غاب أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس عن تشكيلة منتخب بولندا التي ستشارك في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا، والتي أعلنها المدرب ميخاو بروبيرش بعد فوز فريقه 3-1 على أوكرانيا في مباراة ودية أمس الجمعة.
وسقط ميليك أرضا بسبب إصابة في الركبة في الشوط الثاني من مباراة الأمس وساعده أفراد الطاقم الطبي على الخروج من الملعب بينما أكد المدرب في وقت لاحق غيابه عن بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويأتي هذا تكرارا لما حدث في بطولة أوروبا الماضية عندما أصيب ميليك في المباراة الأخيرة لأولمبيك مرسيليا في موسم 2021 واستبعد نتيجة لذلك من تشكيلة منتخب بولندا. وفق “سبورت 24”.
وشارك كاسبر أوربانسكي بديلا لميليك في مباراة الأمس في أول ظهور دولي له وانضم للتشكيلة التي ستنافس في ألمانيا.
وستخوض بولندا مباراتها الودية الأخيرة الاثنين المقبل في مواجهة تركيا.
وفي البطولة الأوروبية ستلتقي بولندا مع منتخبات فرنسا وهولندا والنمسا ضمن المجموعة الرابعة.