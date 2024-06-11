مشاريع للكهرباء بـ632 مليون ريال بموسم الحج

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ مشاريع حيوية وضخ استثمارات كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1445، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 632 مليون ريال.
وشملت المشاريع لحج هذا العام، مشروع أتمتة شبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لربط المحطات الذكية بشبكة الألياف الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون ريال، شمل أعمال التهيئة والحفر بمسافة 335 كم، بالإضافة إلى إغلاق الخرسانة بمسافة 312 كم ، فيما تجاوز عدد المحطات المربوطة بالألياف الضوئية أكثر من 2400 محطة، مما يسهم في رفع كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومشروع توسيع الشبكات الكهربائية وتعزيز المحطات القائمة وربط المحطات المتنقلة بالشبكات الحالية، إضافة إلى مشروع إنشاء قنطرة لربط شبكة النقل الهوائية بالشبكة الأرضية بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال، الذي تم تشغيله في الأول من مايو 2024؛ لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، مما يضمن توصيل الطاقة بكفاءة عالية للمواقع الحساسة في المشاعر المقدسة.
وقامت الشركة بربط المحطات المتنقلة جهد 110 ك.ف. بتكلفة 60 مليون ريال، ويمتد المشروع على شبكة يزيد طولها على 4 كم مع قدرة إجمالية للمحطات تصل إلى 147 م.ف.أ، مما يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج.
وفيما يخص الاستثمارات فقد شملت مشاريع توصيلات المشتركين بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز 166 مليون ريال، فيما تتجاوز تكاليف مشاريع تعزيز الجهد المتوسط والمنخفض 36 مليون ريال، ومشاريع إحلال الشبكات وأتمتة محطات توزيع بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت تكلفتها 46 مليون ريال.
ونفذت الشركة مشروع توصيلات المشتركين بمناطق إسكان الحجاج، الذي تزيد تكلفته على 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع التوزيع النوعية التي من شأنها أن تسهم في تحسين توزيع الكهرباء مما يعزز من استقرار الخدمة الكهربائية وضمان تلبية احتياجات الحجاج بشكل فعال.
وعلى صعيد تطوير المرافق في المشاعر المقدسة، فقد تم إنشاء 22 مركز انطلاق بعرفات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليون ريال، و6 مراكز انطلاق بمِنى ومزدلفة بتكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال، وذلك لضمان سرعة استجابة الفرق الفنية للبلاغات والتعامل معها وفق أعلى درجات الكفاءة والموثوقية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مجاور لمركز العمليات والتحكم بتكلفة تزيد على 18 مليون ريال، و8 مبانٍ لسكن المرابطين بمحطات التحويل بتكلفة تتعدى 8 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.
وفي المدينة المنورة، تشمل المشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط بالمنطقة المركزية بتكلفة 14 مليون ريال، حيث تمتد الشبكات على مسافة 22 كم وتشمل 3 محطات، كما تم تعزيز شبكات الجهد المنخفض في المنطقة المركزية بتكلفة 21 مليون ريال، مما أضاف 35 كم من الشبكات الجديدة.
وتهدف المشاريع إلى تحسين وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء وضمان مواصلة توفير خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للحجاج والمقيمين، بشكل يسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية التي تعد عنصرًا أساسيًا في ضمان راحة الحجاج خلال تأديتهم مناسك الحج.