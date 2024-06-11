اليوم.. التفويج “الأكبر” للحجاج من المدينة لمكة

يُعد اليوم الخامس من شهر ذي الحجة هو ذروة أيام التفويج، لذا تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة.
وستشهد أعمال تفويج الحجاج بطريق الهجرة بالمدينة المنورة اليوم (الثلاثاء)، كثافة عالية، وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج لمكة المكرمة بكل سهولة وتنسيق متكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.
وأوضح مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة مازن ثروت، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن النقابة استعدت مبكراً بجميع كوادرها وآلياتها لتهيئة الحافلات المُقلة لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية إلى المشاعر المُقدسة، مُشيراً إلى تموضع الفرق الميدانية وورش الصيانة المُتنقلة على امتداد طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب المراكز المساندة؛ للإشراف على سهولة انتقال ضيوف الرحمن للعاصمة المقدسة.
وبيّن “ثروت” أنه تم تهيئة وتجهيز ما يزيد على 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، حيث تم الكشف على جميع الحافلات فنياً من قبل فريق فني متخصص لتهيئة كُل سُبل الراحة لضيوف الرحمن.
وفي سياق ذي صلة، استطاعت المرأة السعودية أن تقدم نفسها في العديد من المبادرات والفعاليات والمحافل المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، حيث أسهمت العديد من النساء السعوديات من منسوبات المديرية العامة للجوازات المشاركات في حج 1445هـ في تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات وإنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي، وذلك ضمن مبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء. وفق “أخبار 24”.
وفي الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي؛ عبرت الجندي أول غادة القحطاني عن اعتزازها وفخرها أن تم اختيارها لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة أنها تعمل ضمن فريق مبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي في المملكة المغربية لتسهيل خدمة الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي.
من جانبها وصفت الجندي أول نورة العلوش مبادرة “طريق مكة” بالعظيمة، حيث تجلّت فيها معاني الإنسانية من خلال تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام”، مؤكدة أن الدعوات والابتهالات التي تسمعها من ضيوف الرحمن للعاملين في المبادرة وللسعودية تحمل في طياتها رسائل متنوعة مليئة بالفخر والاعتزاز بهذا الوطن الشامخ وتضع على عاتقها المسؤوليات لبذل المزيد.
بدورها أشارت العريف امتنان الأحمدي إلى أن الخدمات المقدمة من الجوازات تعتمد على أحدث التقنيات لتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والأمان، مثل أنظمة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، وأجهزة الخدمة الذاتية، لضمان سير عملية سفر الحجاج بسلاسة ويسر.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة.