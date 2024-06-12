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12/06/2024   7:23 ص

“بار كود” للخدمات الدينية بـ”الحرمين”

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أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ باركوداً رقميًا لاستعراض خدمة المنصات والمواقع للخدمات الدينية؛ بهدف تحسين التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، والتعريف بالتطبيقات والمنصات الدينية.

وتتضمن المنصات التي يُعرف بها “البار كود”، منصة منارة الحرمين، ومنصة مقرأة الحرمين، ومصحف الحرمين – لوامع الأذكار، فيما تتضمن الخدمة الدينية التعريف بالخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وخرائط تحديد مواقع هذه الخدمات.

وتحتوي منصة منارة الحرمين على خدمات متنوعة للمحتوى الشرعي في المسجد الحرام، وهي منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية.

وتقدم المنصة عددًا من الخدمات، تشمل الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية، والبث المباشر للحرمين الشريفين، وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، بالإضافة إلى مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح، والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة. وفق “أخبار 24”.

وتهدف المنصة إلى تجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الدينية الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدوا، إضافة إلى تفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.

وتعد المنصات التوجيهية الرقمية لرئاسة الشؤون الدينية طريقًا للاطلاع والاستفادة ومتابعة الجديد من الدروس والمحاضرات والدورات العلمية المقامة بالمسجد.

“بار كود” للخدمات الدينية بـ”الحرمين”

طب وتداوي
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