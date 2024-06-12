أمطار الباحة تجذب عُشّاق جمال الطبيعة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة رسمت لوحات طبيعية خلّابة جذبت الأهالي والزوار بسحرها.
وتحولت الجبال والأودية في الباحة إلى مشاهد رائعة الجمال، حيث اكتست الطبيعة بحُلّتها الخضراء وازدانت السهول والوديان بالمياه المتدفقة.
واستمتع الأهالي والزوار بالمشاهد البديعة والأجواء المنعشة التي أضفت على المنطقة رونقاً خاصاً، فيما تسهم هذه الأمطار في تعزيز الجاذبية السياحية للباحة، حيث تُعَدّ من الوجهات المفضلة لعشاق الطبيعة والباحثين عن الراحة والاستجمام في أحضان المناظر الخلّابة.
وصاحبت الأمطارَ عواصفُ رعديةٌ شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات، بلجرشي، وبني حسن، والمخواة، والمراكز التابعة لها، والعديد من متنزهاتها، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. وفق “أخبار 24”.