100 ألف رأس ماشية استعدادًا للأضحى بالرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وفرة المعروض في أسواق الماشية بالرياض، مبينة أنه جرى توفير ما يتجاوز 100 ألف رأس من الماشية في أسواق العاصمة، فيما بلغ عدد الأسواق الموسمية 7 نقاط بيع.
وأوضحت الوزارة عن وصول إجمالي عدد المذبوحات في مسالخ منطقة الرياض إلى 31 ألف رأس، خلال الفترة من 1 إلى 6 ذي الحجة 1445هـ، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وأوضح التقرير اليومي لإحصائيات مسالخ وأسواق الرياض، والذي يصدر عن فرع الوزارة بالمنطقة، أن المذبوحات شملت 19.7 ألف رأس من الأغنام، و8.5 ألف رأس من الماعز، وألف رأس من الأبقار، و1.7 ألف رأس من الجِمال.
ونفذت الفرق الفنية للفرع 573 جولة رقابية، شملت 61 مسلخًا ثابتًا، و5 مسالخ متنقلة، أسفرت عن تسجيل 23 إنذارًا، و20 مخالفة، وتقديم بلاغٍ واحد، في مواجهة عددٍ من المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة، كما تم إتلاف كلي لـ115 ذبيحة، بالإضافة إلى إتلافٍ جزئي لـ2.7 ألف ذبيحة.
كما نفذت الفرق نفسها 920 جولة رقابية، و3.5 ألف زيارة لأسواق النفع العام بالرياض، و58 سوقًا للخضار والفواكه؛ أسفرت عن تسجيل 80 مخالفة و68 إنذارًا، وبلاغٍ واحد، في مواجهة المخالفين للأنظمة والضوابط والاشتراطات، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف 11.1 ألف كيلوجرام من المعروضات. وفق “أخبار 24”.
ويواصل الفرع جولاته وزياراته الرقابية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالأنظمة والضوابط، والاشتراطات الصحية والفنية؛ لضمان سلامة المنتجات وتداولها، حرصًا على سلامة وصحة الإنسان والصحة العامة.
وتعكف الفرق الرقابية على الوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة ومأمونية مصدرها، إلى جانب متابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.