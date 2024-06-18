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رياضة > النصر يحسم مصير ساديو ماني
19/06/2024   12:17 ص

النصر يحسم مصير ساديو ماني

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لازال موقف الدولي السنغالي ساديو ماني غامضًا من حيث البقاء ضمن صفوف فريق النصر في الموسم المقبل من عدمه.

وقالت شبكة “فوتسين” السنغالية أن أيام ماني باتت معدودة داخل صفوف النصر، والنادي يرغب في الانفصال عن اللاعب.

وأفادت الصحيفة إلى أن ساديو ماني لا يرغب في الرحيل عن صفوف النصرن رغم تلقيه بعض العروض الأوروبية.

وأتمت الصحيفة تقريرها عن ماني، مشيرةً إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل بين الإدارة واللاعب لحسم مصيره بشكل نهائي. وفق “أخبار 24”.

وساهم ساديو ماني في 30 هدفًا بقميص النصر خلال الموسم المنقضي، حيث سجل 19 وصنع 11 آخرين.

النصر يحسم مصير ساديو ماني

رياضة
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