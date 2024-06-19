طقس صحو على الطرق بين مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم (الأربعاء) صحواً على الطرق المؤدية من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة مع وجود بعض الرياح النشطة، وذلك تزامناً مع بدء مغادرة الحجاج مكة والتوجه إلى المدينة.
وأوضح المركز أن درجة الحرارة حالياً في المدينة المنورة تتراوح بين 37 ـ 47 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 10 ـ 30 كم ساعة.
وكان المركز قد حذر من استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة اليوم على المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
ولفت المركز، إلى أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.