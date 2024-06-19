وزير الداخلية: حققنا حجاً آمناً وتجربة ثرية للحاج

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن الخبرات التراكمية والقدرات البشرية المؤهلة والتوظيف الأمثل للتقنية مع التخطيط الإستراتيجي أدى إلى تحقيق حج آمن وتجربة ثرية يعيشها الحاج في هذه الرحلة الإيمانية.
وثمن خلال لقائه كبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية، الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في حج هذا العام والتزامهم التام بالخطط المعتمدة، موجهاً بنقل تحياته لجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج، واعتزازهما وتقديرهما بتحقيق أهداف الخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت في نجاح مهمة حج هذا العام 1445هـ والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحج تواصل تنفيذ خطط أمن الحج وخطة حفظ النظام وسط تكامل بين الجهات المشاركة كافة، وباستخدام كل الممكنات من وسائل التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والقدرات البشرية والآلية، مشيراً إلى أنها مستمرة في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية حتى استكمال أعمال الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم.