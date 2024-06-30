منتج تمويلي جديد للوحدات السكنية تحت الإنشاء

أطلق صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد) الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”، لرفع قدرة المستفيدين على تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وأوضح الصندوق أن الحل التمويلي يُقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً أو خيار دفع قسط شهري حتى تسلم الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم في الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى تسلمها، وذلك ضمن المشاريع السكنية المقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من خلال المطورين العقاريين في مختلف المناطق.
وأشار “الصندوق العقاري” إلى أن الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” يهدف إلى توفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية تُلبي الاحتياج الفعلي لتملك مستفيدي برامج الدعم السكني للسكن الملائم بكل يسر وسهولة، مؤكداً استمرارية الشراكة مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التنافسية التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص التملُّك للسكن الملائم. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى المزايا الأخرى لبرنامج الدعم السكني، كالدعم العيني، وبرنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة الوحدة السكنية.