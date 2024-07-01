نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الحرارة ترتفع في الرياض عند 48 درجة
01/07/2024   7:36 ص

الحرارة ترتفع في الرياض عند 48 درجة

+ = -
69

حذر المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم (الإثنين) يصل معها ارتفاع درجات الحرارة من 47 – 48 درجة مئوية، على أن تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح المركز، أن الموجة الحارة تشمل محافظات الأفلاج والحريق والخرج، وكذلك الدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

وأشار إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

وكانت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة قد هطلت (الأحد) على محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ومراكز السودة وكحلا والغايل بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.وفق “أخبار 24”.

الحرارة ترتفع في الرياض عند 48 درجة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885304918.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com