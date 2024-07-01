الحرارة ترتفع في الرياض عند 48 درجة

حذر المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم (الإثنين) يصل معها ارتفاع درجات الحرارة من 47 – 48 درجة مئوية، على أن تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وأوضح المركز، أن الموجة الحارة تشمل محافظات الأفلاج والحريق والخرج، وكذلك الدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.
وأشار إلى إمكانية هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وكانت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة قد هطلت (الأحد) على محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ومراكز السودة وكحلا والغايل بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب.وفق “أخبار 24”.