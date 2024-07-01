“تداول” تعلق سهم شركة تهامة

أعلنت تداول السعودية، اليوم (الإثنين) تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق لجلسة تداول واحدة اليوم، نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 03 / 2024 خلال المدة النظامية المحددة.
وأشارت إلى أنه سيتم استئناف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من غدا الثلاثاء، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين 29 /07 / 2024م.
وأكدت “تداول” أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 /07 /2024م حتى إعلانها عن القوائم المالية. وفق “أخبار 24”.