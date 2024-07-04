تأهيل 150 شاباً بقطاع المياه لسوق العمل

أهَل برنامج “تمكين” 150 شاباً وشابة من الكفاءات الوطنية في 22 تخصصاً إدارياً وهندسياً وعلميًا بـ 12 قطاعاً بمنظومة المياه من خلال مبادرة امتدت لأكثر من 6 أشهر، ضمن مبادرات الهيئة السعودية للمياه الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتنمية القدرات البشرية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل.
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، أن التزام الهيئة السعودية للمياه بتدريب الكوادر المتميزة من الشباب والشابات نابع من إستراتيجية رئيسية لصناعة جيل من العاملين في جميع قطاعات منظومة المياه، وهو ما يأتي انعكاساً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للمياه.
يُشار إلى أن برنامج “تمكين” الذي أطلقته الهيئة منذ عدة سنوات يستهدف تأهيل الكفاءات الشابة لسوق العمل وإعدادهم للمستقبل في تخصصات متعددة تشمل إدارة الأعمال والمشاريع والموارد البشرية والقانون والإعلام والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى الهندسة والفيزياء والأحياء والكيمياء وتقنية المعلومات؛ حيث يتم تدريبهم على رأس العمل تدريبًا عمليًا، باستخدام أحدث المنهجيات والتقنيات، للمساهمة في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه وتعزيز نمو وازدهار المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشملت مجالات التدريب في عدة قطاعات تحلية وتنقية المياه والاستدامة والإستراتيجية والتخطيط؛ بالإضافة إلى الأبحاث والابتكار وغيرها من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي للمملكة.