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رياضة > رسالة تحفيزية من رونالدو قبل مواجهة فرنسا
05/07/2024   1:25 ص

رسالة تحفيزية من رونالدو قبل مواجهة فرنسا

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وجه لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تحفيزية إلى جماهير منتخب بلاده قبل مواجهة فرنسا، الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “نحن معًا.. وسنبقى كلنا.. أؤمن بذلك”.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في المباراة الماضية لمنتخب البرتغال أمام سلوفينيا، قبل أن يتأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح. وفق “سبورت 24”.

وضرب منتخب البرتغال موعدًا في ربع النهائي بيورو 2024، ليواجه نظيره الفرنسي الذي تأهل لنفس الدور بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد.

رسالة تحفيزية من رونالدو قبل مواجهة فرنسا

رياضة
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