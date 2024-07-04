تيليس: قيادة رونالدو لا تنحصر في أرضية الملعب

أكد لاعب النصر، البرازيلي أليكس تيليس، أن قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو للاعبين لا تنحصر على أرضية الملعب بل تمتد إلى خارجه.
وقال تيليس في تصريحات لقناة TNT Sports البرازيلية، الأربعاء، إن رونالدو منعه من تناول الشيكولاتة في أحد الأيام، مضيفاً أن النجم البرتغالي زاد هذا الموقف معلقاً: “لقد كنا في أحيانٍ نرغب بتناول الحلوى أو الشيكولاتة، فحذرنا من أن هذه المأكولات ستلقي بنا إلى الهاوية”.
وأوضح، أن النجم البرتغالي يهتم بالجانب الصحي لجسده بطريقة جنونية، مشيراً إلى أن الجميع في الفريق تأثر به ويحاول الاقتداء به في التمرين.
وتابع: “رونالدو كان من أهم أسباب انضمامي للنصر، وتشرفت باللعب بجواره في مانشستر يونايتد، ولم أتردد لمزاملته مرة أخرى هنا في النصر”. وفق “سبورت 24”.
وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.
ويرى تيليس أن دوري روشن يأتي بعد الدوريات الخمسة الكبرى في تصنيفه بدون أي تردد، والمنافسة فيه كبيرة ومتطورة.