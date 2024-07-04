نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > تيليس: قيادة رونالدو لا تنحصر في أرضية الملعب
05/07/2024   1:25 ص

تيليس: قيادة رونالدو لا تنحصر في أرضية الملعب

+ = -
78

أكد لاعب النصر، البرازيلي أليكس تيليس، أن قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو للاعبين لا تنحصر على أرضية الملعب بل تمتد إلى خارجه.

وقال تيليس في تصريحات لقناة TNT Sports البرازيلية، الأربعاء، إن رونالدو منعه من تناول الشيكولاتة في أحد الأيام، مضيفاً أن النجم البرتغالي زاد هذا الموقف معلقاً: “لقد كنا في أحيانٍ نرغب بتناول الحلوى أو الشيكولاتة، فحذرنا من أن هذه المأكولات ستلقي بنا إلى الهاوية”.

وأوضح، أن النجم البرتغالي يهتم بالجانب الصحي لجسده بطريقة جنونية، مشيراً إلى أن الجميع في الفريق تأثر به ويحاول الاقتداء به في التمرين.

وتابع: “رونالدو كان من أهم أسباب انضمامي للنصر، وتشرفت باللعب بجواره في مانشستر يونايتد، ولم أتردد لمزاملته مرة أخرى هنا في النصر”. وفق “سبورت 24”.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن كريستيانو رونالدو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

ويرى تيليس أن دوري روشن يأتي بعد الدوريات الخمسة الكبرى في تصنيفه بدون أي تردد، والمنافسة فيه كبيرة ومتطورة.

تيليس: قيادة رونالدو لا تنحصر في أرضية الملعب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885305607.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com