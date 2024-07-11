7 معايير وضعت سدايا على سلم العالمية

توجت المساعي الحثيثة التي بذلتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في جوانب عدة تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتصبح أول جهة عالمياً تنال اعتماد الآيزو “ISO 42001” العالمية نظير تميزها في أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي.
وشملت المعايير التي طبقتها سدايا واستحقت من خلالها على هذا الاعتماد العالمي، تطبيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتنظيم الداخلي المتمثل في تنفيذ وتشغيل وتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وموارد أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتقييم تأثير هذه الأنظمة، وحوكمة دورة حياة الأنظمة، والإرشادات الإدارية لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي واستخدام أنظمته، وإدارة العلاقات مع الأطراف ذات المصلحة والعملاء.
وأوضح رئيس سدايا الدكتور عبدالله الغامدي، أن التميز الذي حققته سدايا وتسعى إليه دائمًا ما كان ليتحقق لولا الدعم المتواصل والمستمر من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، لتضطلع سدايا بدورها بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة وبما يضمن حوكمة الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد نجاح المساعي الحثيثة التي بذلتها سدايا في جوانب عدة تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها التخطيط وإدارة الموارد، وحوكمة العمليات، وإدارة المخاطر والفرص، وتحليل التأثيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة والتكامل مع التشريعات المتعلقة بإدارة البيانات وتقنية المعلومات والتقييم والتحسين المستمر لأنظمتها. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن منظمة الآيزو “ISO 42001” توفر إرشادات قيمة لهذا المجال التقني سريع التغير، وتتناول التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر مثل القيم الأخلاقية، والشفافية، والتعلم المستمر، إلى جانب تحديد طريقة منظمة لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة في الجهات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهام عملها.