2.6 مليون اتصال على “911” في يوليو

بلغ عدد الاتصالات التي تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، 2.630.297 اتصالاً خلال شهر يوليو 2024.
وبيّن المركز أن منطقة الرياض تصدّرت بمكالمات مُستقبلة بلغ عددها 1.237.031 اتصالاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 853.155 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 540.111 مكالمة.
وجاء ذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية، حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.