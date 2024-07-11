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11/07/2024   10:51 م

حفلات وعروض فلكلورية للجاليات بموسم الرياض المقبل

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تعكف الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالتنسيق مع وزارة الإعلام ضمن تحضيراتها المبكرة لفعاليات “موسم الرياض” الذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل، على وضع الترتيبات النهائية لإقامة مجموعة من الحفلات الغنائية والعروض الفولكلورية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة.

ومن المنتظر أن تكشف (GEA) قريباً عن جميع التفاصيل الخاصة بالفعاليات الجديدة التي سيشهدها الموسم وأوقاتها خلال الإعلان الرسمي للموسم قبل انطلاقه في أكتوبر المقبل.

وكانت الفعاليات التي نظمتها “هيئة الترفيه” العام الماضي قد سجلت إقبالاً كبيراً من كافة الجنسيات حيث تجاوز حضورهم 4 ملايين زائر، حيث احتضنت منطقة السويدي إحدى مناطق الموسم المجانية مجموعة من الفعاليات التي صممت خصيصاً للجاليات، والتي استمتعت بالعروض المقدمة، حيث أسهمت هذه الفعاليات في تعريف مواطني وسكان المملكة وزوارها بالتراث والمحتوى الترفيهي للدول التي تمت استضافتها في فعاليات الموسم. وفق “أخبار 24”.

حفلات وعروض فلكلورية للجاليات بموسم الرياض المقبل

جديد المحليات
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