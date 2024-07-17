نيوم يعلن تعاقده مع السنغالي مباي دياني

أعلن نادي نيوم، رسمياً، عن تعاقده مع المهاجم السنغالي مباي دياني، لاعب القادسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكتب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى، عبر حسابه على “إكس”: “أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات التوقيع رسمياً مع المهاجم السنغالي دياني.. كل التوفيق لنجمنا الجديد”.
كما ودع نادي القادسية، اللاعب البالغ من العمر (32 عاماً)، من خلال نشر صورته على حساب النادي، وكتب عليها: “مباي دياني.. شكراً لك”.
وكان دياني واحداً من أبرز المساهمين في تتويج القادسية بدوري يلو في الموسم الماضي، وصعوده إلى دوري روشن للمحترفين.
كما تصدر قائمة هدافي دوري “يلو” بـ 26 هدفاً، وقدَم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة، خاضها مع القادسية الموسم الماضي؛ وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت”.
ويعد فريق نيوم المحطة الثالثة للاعب السنغالي في الملاعب السعودية، بعد تمثيله الشباب موسم 2014-2015 في ثلاث مباريات.