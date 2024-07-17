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رياضة > النصر يحسم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو
17/07/2024   7:22 ص

النصر يحسم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو

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كشفت تقارير صحفية، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، عن آخر تطورات مفاوضات النصر للتعاقد مع البرازيلي بينتو كيربيسكي، حارس مرمى فريق أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

ووفقاً لقناة “الإخبارية – رياضة”، فإن النصر حسم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو؛ لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2024.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق، أن النصر توصل لاتفاق نهائي مع النادي البرازيلي حول الصفقة مقابل 18 مليون يورو.

وودع بينتو أسرته وأصدقاءه في المطار قبل الاتجاه إلى البرتغال لبداية رحلته الجديدة مع النصر في الموسم الرياضي الجديد. وفق “سبورت 24”.

ويسعى النصر لحسم الصفقة من أجل تعويض رحيل حارسيه دافيد أوسبيا، ووليد عبدالله.

وحافظ بينتو كيربيسكي على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 33 مباراة بالموسم الماضي.

النصر يحسم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو

رياضة
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