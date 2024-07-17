رسمياً.. الاتحاد يضم حسام عوار

أعلن نادي الاتحاد، بشكل رسمي عن انضمام اللاعب الجزائري حسام عوار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.
وقال الاتحاد إن مراسم توقيع العقد تمت في مقر معسكر الفريق في مدينة اليكانتي الإسبانية، بين الرئيس التنفيذي للنادي دمينجوس أوليفيرا واللاعب بحضور المدير الرياضي رامون بلانيس بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه صباح الثلاثاء.
ويمتلك حسام عوار مسيرة احترافية مميزة كلاعب لعب في ناديي ليون الفرنسي وروما الإيطالي، ويعتبر أحد العناصر المهمة في صفوف منتخب الجزائر.
ورحب الرئيس التنفيذي للنادي دمينجوس أوليفيرا باللاعب. متمنيا أن يكون انتقاله لصفوف فريق نادي الاتحاد بمثابة محطة جديدة مميزة له في مسيرته ويسهم مع زملائه في تقديم المستويات والنتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي ومحبوه. وفق “سبورت 24”.
وأضاف دمينجوس بأن التعاقد مع حسام جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية للاعب يمتلك مواصفات معينة تخدم المنظومة وهو الأساس الذي وضعناه في تعاقداتنا بأن تكون مبنية على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية والتي تم عرضها أيضا على المدرب.
من جهته، أبدى اللاعب حسام عوار سعادته بالانضمام لصفوف نادي الاتحاد الذي يمتلك تاريخاً عريقاً وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني خبير، وأن توفر هذه العناصر الجاذبة هي من تدفعه لتقديم أفضل ما لديه لتمثيل هذا النادي الكبير وإسعاد جماهيره.