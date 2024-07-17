58 ألف جلسة رقمية لديوان المظالم بالربع الثاني

أنجز ديوان المظالم ما يزيد على 34 ألف دعوى قضائية خلال الربع الثاني من عام 2024م، في جميع محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة، ما نسبته 49% من حجم العمل خلال ذات الربع، حيث بلغ المقيّد من دعاوى خلال ذات الفترة أكثر من 31 ألف دعوى بمختلف مراحل التقاضي.
وكشف مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم، في تقريره الربع السنوي الثاني لهذا العام، أن محاكم الديوان عبر جميع دوائرها القضائية عقدت خلال هذا الربع ما يزيد على 58 ألف جلسة قضائية رقمية، الأمر الذي يسهم في المزيد من اختصار أوقات أطراف العملية القضائية وينعكس إيجابًا في تقليص أمد التقاضي واستمرار رفع معدل الإنجاز.
وتضمن التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية 215.3 ألف زائر، فيما تجاوز عدد الصفحات المستعرضة 1.7 مليون صفحة، حيث يعمل ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم من خلال منصاته الرقمية وإجراءات التقاضي عبرها.
يأتي ذلك لمواكبة النهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في سبيل تحقيق الجودة والإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وكان ديوان المظالم قد أعلن مع نهاية الربع الأول من هذا العام تقليص متوسط أمد التقاضي في كافة المحاكم التابعة له بما يزيد على 80% خلال ثمانية أعوام.