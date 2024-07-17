الذهب يصعد لمستوى قياسي والنفط يستقر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، في ظل تعارض علامات ضعف نمو الطلب في الصين مع احتمالات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% إلى 83.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.1% إلى 80.65 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين في الجلسات الثلاث السابقة، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت 83.30 دولار أمس (الثلاثاء)، وهو أدنى مستوى منذ 17 يونيو الماضي.
وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو 2024.
واستطلعت رويترز آراء محللين قالوا إنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام 33 ألف برميل. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الرسمي عن المخزونات. وفق “أخبار 24”.
من جهة أُخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة متزايدة من الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2474.50 دولار.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأمريكي للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 31.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 999.91 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 967.06 دولار.