فرز ثالث ببوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، إجراء فرز ثالث إضافي في بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات لعام 1446 هـ، حرصًا على الاستفادة من المقاعد المتوفرة.
وحددت اللجنة موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الثالث والأخير عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء المقبل 17 / 01 / 1446هـ الموافق 23 / 07 / 2024م.
وأضافت أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الثالث والأخير سيكون الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس 19 / 01 / 1446هـ الموافق 25 / 07 / 2024م. وفق “أخبار 24”.