أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارّة بعد العطل العالمي

حذرت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية اليوم (السبت) من “مواقع إلكترونية ضارة ورموز غير رسمية” انتشرت على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي أصاب مطارات وبنوكاً وبورصات ووسائل إعلام وشركات الطيران.
وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، إنه تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لشركة “كراود سترايك”.
وأضافت أن مركز الأمن السيبراني لديها يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط.
ودعت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل الأستراليين إلى ضرورة توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة. وفق “أخبار 24”.
وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى لحالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراود سترايك.