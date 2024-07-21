تدشين ووضع حجر الأساس لـ33 مشروعاً بيئياً بحائل

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ووضع حجر الأساس لـ 33 مشروعا بيئيا وزراعيا ومائيا، بقيمة 1.4 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن عدد المشاريع المدشنة في المنطقة اليوم (الأحد)، بلغ 11 مشروعًا مائيًا، بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 642 مليون ريال، نفذتها شركة المياه الوطنية تسهم في دعم الاستدامةِ المائيةِ في المنطقة، مبينًا أن بعض هذه المشاريع تتضمن تطوير عدد من محطات المياه، واستكمال مشاريع خطوط نقل المياه وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة بأطوال بلغت 307.661 مترًا طوليًا.
وتضمنت المشروعات، استكمال الأعمال المتبقية من مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ وإنشاء شبكات فرعية وخطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 218.532 مترًا طوليًا لدعم استراتيجية الحفاظ على البيئة وحماية المنطقة من آثار تسربات مياه الصرف الصحي للمياه السطحية وتنفيذ 23 سدًا مائيًا بسعة إجمالية تبلغ 7 آلاف متر مكعب بهدف إيصال المياه للمستفيدين ورفع نسبة تغطية المياه في المنطقة.
وبيّن أنه تم وضع حجر أساس 22 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بالمنطقة تتجاوز تكلفتها 842 مليون ريال، تتضمن وضع شركة المياه الوطنية حجر أساس 11 مشروعًا بيئيًا ومائيًا بقيمة تتجاوز 684 مليون ريال، منها 5 مشاريع مائية بقيمة تتجاوز 356 مليون ريال تتضمن تنفيذ شبكة مياه “مخطط المدائن”، وخط ناقل للمياه بمدينة حائل بطول 281 ألف متر، وتطوير شبكات مياه “وسط حائل”، وتنفيذ شبكات مياه بمحافظات وقرى المنطقة بأطوال تتجاوز 300 ألف متر، بالإضافة إلى 6 مشاريع بيئية تتضمن إنشاء عدد من شبكات الصرف الصحي، وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة بتكلفة تتجاوز قيمتها 327 مليون ريال.
وأشار الفضلي إلى أن مشاريع حجر الأساس بالمنطقة تضمنت وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حجر أساس لـ7 مشاريع تستهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال التشجير بالمنطقة بقيمة مالية تتجاوز 116.5 مليون ريال، وقيام “الوزارة” بوضع حجر الأساس لمشروع ردم وتحصين 1200 بئر من الآبار المهجورة والمكشوفة بتكلفة تتجاوز (3.6) مليون ريال، كما تتضمن قيام برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” بوضع حجر أساس 3 مشاريع لإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية، وإنشاء مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، ومحطة لتربية ملكات النحل بتكلفة تتجاوز قيمتها 38 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
ونوه بنمو مؤشرات أداء برامج الدعم المقدمة للمنطقة التي شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال الدعم المقدم عبر برنامج الإعانات الزراعية، حيث تم تقديم دعم سخي لقطاعات المواشي والدواجن والنحل والتنمية الريفية بلغ أكثر من 286 مليون ريال، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية ساهم في تمويل 767 مشروعًا عام 2023م بقيمة تتجاوز 120 مليون ريال، ودعم 883 مشروعًا بالمنطقة خلال العام الجاري بقيمة تمويلية تجاوزت 142 مليون ريال، كما ساهم في تمويل 608 قروض بقيمة إجمالية تجاوزت 274 مليون ريال، وخلال العام الجاري قدم 900 قرض بقيمة تجاوزت 115 مليون ريال في المنطقة