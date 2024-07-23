ارتفاع أرباح “STC” إلى 18.9 مليار ريال

حققت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، إيرادات بقيمة 38.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ36.5 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 4.7%، ليصل إجمالي الربح عن النصف المنقضي إلى 18.9 مليار ريال.
وبلغ صافي الربح عن النصف الأول من العام، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، 6.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7.7%، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل 6.4 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.7%، ليحقق بذلك السهم ربحية قدرها 1.32 مليون ريال.
وخلال الربع المنقضي من العام، بلغت الإيرادات 19.1 مليار ريال، مقارنة بـ18.3 مليار ريال عن الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ إجمالي الربح 9.5 مليار ريال عن الفترة نفسها.
كما بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي 3 مليارات ريال، بانخفاض قدره 8.9%، مقارنة بالربع السابق، والذي تجاوز صافي 3.37 مليار ريال.
وفي سياق متصل، تعتزم الشركة توزيع أرباح بقيمة 1.9 مليار ريال على حاملي الأسهم المستحقة، والتي يصل عددها لـ4.9 مليار سهم، بواقع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2024.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني بمبلغ 828 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع إيرادات “إس تي سي” بنسبة 0.1%، مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 5.3%، والذي قابله انخفاض إيرادات وحدة قطاع الأعمال. وفق “أخبار 24”.
فيما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 296 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 828 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 272 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 556 مليون ريال، فضلًا عن انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، وكذلك انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 23 مليون ريال.