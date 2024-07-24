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جديد المحليات > عقبة حزنة.. جسر يربط جبال السراة وسهول تهامة
24/07/2024   1:30 م

عقبة حزنة.. جسر يربط جبال السراة وسهول تهامة

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رغم كونها محاطة بسلاسل جبلية شاهقة ذات تضاريس وعرة، تتميز عقبة حزنة بسهولة استخدامها، إذ تشكل حلقة وصل بين جبال السراة وسهول تهامة بالباحة.

وتُعد عقبة حزنة واحدا من أهم الطرق الرئيسة التي تربط محافظتي بلجرشي والمخواة في منطقة الباحة، ويبلغ طولها نحو 28 كلم وتقع على بعد 29 كلم عن مدينة الباحة، حيث انتهت أعمال إنشائها في عام 1429هـ، لتختصر المسافة بين جبال السراة وسهول تهامة، ما يعزز الحركة السياحية والتجارية بين مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير.

وراعت “هيئة الطرق” في صيانة طريق العقبة توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال، كالدهانات الأرضية، واللوحات الإرشادية، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

ويعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات، مثل الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة.

كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

تُعد عقبة حزنة واحدة من أهم الطرق الرئيسة التي تربط محافظتي بلجرشي والمخواة في منطقة الباحة

تُعد عقبة حزنة واحدة من أهم الطرق الرئيسة التي تربط محافظتي بلجرشي والمخواة في منطقة الباحة

تُعد عقبة حزنة واحدة من أهم الطرق الرئيسة التي تربط محافظتي بلجرشي والمخواة في منطقة الباحة

وفق “أخبار 24”.

عقبة حزنة.. جسر يربط جبال السراة وسهول تهامة

جديد المحليات
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