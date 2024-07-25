فريق قطري يجهز الأهلي للموسم الجديد

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره، الغرافة القطري، غدًا الجمعة، خلال معسكره الإعدادي في النمسا.
ويخوض الأهلي معسكراً إعدادياً في النمسا؛ استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وأعلن الأهلي أنه سيلعب أمام الغرافة القطري يوم غد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ڤيراينزهاوس ليونهوفن.
وكان الأهلي فاز على فريق بلاو فايس لينز النمساوي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي.
كما أنه استهل ودياته في معسكره بالنمسا بالفوز على أويبيشت المجري بهدف نظيف.
ومن المقرر أن يستهل الأهلي موسمه بمواجهة كلاسيكو كبرى أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل في أبها.وفق “سبورت 24”.
ويأمل الأهلي في تخطي عقبة الهلال بطل ثلاثية الموسم الماضي، والتأهل إلى المباراة النهائية من أجل تحقيق لقب محلي طال انتظاره.