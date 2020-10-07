بالفيديو.. مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة “شماغ” ويطمح لتنفيذه في المملكة

ابتكر المهندس حسام محجوب تصميماً لمبنى مقتبس من الزي السعودي، حيث صمم مبنى على هيئة “الشماغ”، الذي يرتديه غالبية المواطنين في المملكة.
وقال محجوب، خلال برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه فكر فور عودته إلى المملكة وإنهاء دراسته في الخارج في تغيير الهندسة المعمارية في المملكة، وتوثيق الثقافة السعودية في المباني المعمارية.
وأضاف أن الكثير ممن قابلوه في الخارج تساءلوا عن ماهية الشماغ السعودي، مضيفاً أن ذلك دفعه للتفكير في تصميم بناء على هيئة شماغ.وفق “أخبار 24” .
ولفت إلى أنه درس لمدة سنتين كيفية تطبيق هذه الفكرة، ووجد أنه من السهل بناؤه، مضيفا أن تأكيد ولي العهد بأن نيوم بلد الحالمين شجعه على أن يحلم بأن يتم بناء مبنى الشماغ في المملكة.
وأبان أن “مبنى الشماغ” مرشح لنيل جائزة فنون العمارة والتصميم ضمن حزمة الجوائز الثقافية، التي يرعاها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
فيديو | مبنى الشماغ.. ابتكار عصري بهوية سعودية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/DU3cLAHqiU
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 7, 2020