نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة “شماغ” ويطمح لتنفيذه في المملكة
07/10/2020   4:00 م

بالفيديو.. مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة “شماغ” ويطمح لتنفيذه في المملكة

+ = -
1288

ابتكر المهندس حسام محجوب تصميماً لمبنى مقتبس من الزي السعودي، حيث صمم مبنى على هيئة “الشماغ”، الذي يرتديه غالبية المواطنين في المملكة.

وقال محجوب، خلال برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه فكر فور عودته إلى المملكة وإنهاء دراسته في الخارج في تغيير الهندسة المعمارية في المملكة، وتوثيق الثقافة السعودية في المباني المعمارية.

وأضاف أن الكثير ممن قابلوه في الخارج تساءلوا عن ماهية الشماغ السعودي، مضيفاً أن ذلك دفعه للتفكير في تصميم بناء على هيئة شماغ.وفق “أخبار 24” .

ولفت إلى أنه درس لمدة سنتين كيفية تطبيق هذه الفكرة، ووجد أنه من السهل بناؤه، مضيفا أن تأكيد ولي العهد بأن نيوم بلد الحالمين شجعه على أن يحلم بأن يتم بناء مبنى الشماغ في المملكة.

وأبان أن “مبنى الشماغ” مرشح لنيل جائزة فنون العمارة والتصميم ضمن حزمة الجوائز الثقافية، التي يرعاها وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

بالفيديو.. مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة “شماغ” ويطمح لتنفيذه في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115116.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.