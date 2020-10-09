لتوظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة.. “الموارد البشرية” تعتزم بدء برنامج توطين التموينات

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأهيل متنافسين لمشروع تشغيل برنامج توطين محلات التموينات، وذلك ضمن أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة لضمان توظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة بمنشآت (السوبر ماركت، والهايبر ماركت)، بنهاية العام المقبل 2021.
ويبلغ عدد العاملين بمحلات “السوبر ماركت” حاليا بحسب إحصاءات الوزارة نحو 105 آلاف، 37 ألفا منهم سعوديون، بنسبة توطين 35%، فيما يبلغ عدد العاملين بـ”الهايبر ماركت” نحو 48 ألفاً، 16 ألفا منهم سعوديون بنسبة 35%. وفق “أخبار 24”.