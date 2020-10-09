نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لتوظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة.. “الموارد البشرية” تعتزم بدء برنامج توطين التموينات
09/10/2020   4:15 م

لتوظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة.. “الموارد البشرية” تعتزم بدء برنامج توطين التموينات

+ = -
872

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأهيل متنافسين لمشروع تشغيل برنامج توطين محلات التموينات، وذلك ضمن أهداف مبادرات برنامج التحول الوطني.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة لضمان توظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة بمنشآت (السوبر ماركت، والهايبر ماركت)، بنهاية العام المقبل 2021.

ويبلغ عدد العاملين بمحلات “السوبر ماركت” حاليا بحسب إحصاءات الوزارة نحو 105 آلاف، 37 ألفا منهم سعوديون، بنسبة توطين 35%، فيما يبلغ عدد العاملين بـ”الهايبر ماركت” نحو 48 ألفاً، 16 ألفا منهم سعوديون بنسبة 35%. وفق “أخبار 24”.

لتوظيف واستقرار 17 ألف مواطن ومواطنة.. “الموارد البشرية” تعتزم بدء برنامج توطين التموينات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115463.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.