نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الفريدي: اهتمامي بتجارتي أبعدني عن الملعب.. وهذه نصيحتي للاعبين
14/10/2020   8:48 ص

بالفيديو.. الفريدي: اهتمامي بتجارتي أبعدني عن الملعب.. وهذه نصيحتي للاعبين

+ = -
1574

اعترف لاعب مليلة الإسباني أحمد الفريدي بأنه ابتعد عن الملاعب؛ بسبب اهتمامه بأعماله التجارية، ما أثر على مستواه داخل الملعب، لكنه أكد أن ابتعاده كان لحاجة ماسة وملحة خلال الفترة الماضية.

وقال الفريدي إن لاعبي الكرة يستلمون رواتب من عالية إلى متوسطة ونصحهم باستثمار هذه الأموال خلال فترة اللعب في التجارة أو العقار، مبيناً أن العقار يعد مجالاً آمناً للاعب لأنه غير متفرغ.

وطالب خلال تصريحات لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، بوجود شركات أو مؤسسات في المملكة تساعد اللاعبين وغير المتفرغين على استثمار وإدارة أموالهم.

وأشار إلى أن قرار رفع عدد الأجانب في الدوري إلى 7 لاعبين لكل ناد له أضرار كبيرة على المستويين البعيد والقريب وسيقلل من متابعة بطولة الدوري، مطالباً بالنظر في القرار لمصلحة الكرة السعودية. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه ما زال لديه رغبة في الاحتراف الخارجي ويمتلك بالفعل عدة عروض، مشيراً إلى أن لديه تجربة احتراف سابقة في البرازيل وهو بعمر 17 عاماً ووجد خلالها اختلافاً كبيراً من حيث الاهتمام والحرص.

وشدد لاعب النصر السابق على أن اللاعب السعودي بإمكانه الاحتراف الخارجي، وهناك لاعبون يمتلكون عقلية تساعدهم على الاحتراف وتمثيل البلاد في الخارج خير تمثيل.

بالفيديو.. الفريدي: اهتمامي بتجارتي أبعدني عن الملعب.. وهذه نصيحتي للاعبين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885116347.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.