بالفيديو.. الفريدي: اهتمامي بتجارتي أبعدني عن الملعب.. وهذه نصيحتي للاعبين

اعترف لاعب مليلة الإسباني أحمد الفريدي بأنه ابتعد عن الملاعب؛ بسبب اهتمامه بأعماله التجارية، ما أثر على مستواه داخل الملعب، لكنه أكد أن ابتعاده كان لحاجة ماسة وملحة خلال الفترة الماضية.
وقال الفريدي إن لاعبي الكرة يستلمون رواتب من عالية إلى متوسطة ونصحهم باستثمار هذه الأموال خلال فترة اللعب في التجارة أو العقار، مبيناً أن العقار يعد مجالاً آمناً للاعب لأنه غير متفرغ.
وطالب خلال تصريحات لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، بوجود شركات أو مؤسسات في المملكة تساعد اللاعبين وغير المتفرغين على استثمار وإدارة أموالهم.
وأشار إلى أن قرار رفع عدد الأجانب في الدوري إلى 7 لاعبين لكل ناد له أضرار كبيرة على المستويين البعيد والقريب وسيقلل من متابعة بطولة الدوري، مطالباً بالنظر في القرار لمصلحة الكرة السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه ما زال لديه رغبة في الاحتراف الخارجي ويمتلك بالفعل عدة عروض، مشيراً إلى أن لديه تجربة احتراف سابقة في البرازيل وهو بعمر 17 عاماً ووجد خلالها اختلافاً كبيراً من حيث الاهتمام والحرص.
وشدد لاعب النصر السابق على أن اللاعب السعودي بإمكانه الاحتراف الخارجي، وهناك لاعبون يمتلكون عقلية تساعدهم على الاحتراف وتمثيل البلاد في الخارج خير تمثيل.
#الديوانيه
أحمد الفريدي – لاعب مليلية الاسباني:
لا تزال لدي رغبة في الاحتراف الخارجي، وأمتلك عدة عروض، وكان لدي تجربة في البرازيل.. وأثر اللاعبين الأجانب ومشاكله سيظهر على المدى القريب. pic.twitter.com/QWAQRoR9rQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2020