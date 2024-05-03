176 ألف زائر لمهرجان الألبان والأغذية

أسدل الستار في ثامن أيام مهرجان الألبان والأغذية بالخرج بحضور تجاوز 176 ألف زائر منذ إنطلاقة المهرجان.
المهرجان الأضخم في محافظات جنوب منطقة الرياض يعنى بإبراز القوة الاقتصادية للشركات المتخصصة في الألبان والأغذية، حيث شهد مشاركة لأكثر من 100 جهة حكومية وشركة ومؤسسات متوسطة وصغيرة بإشراف من محافظة الخرج وبلدية محافظة الخرج ورعاية من شركات المراعي، الصافي، أراسكو، نادك، جاهز، البنك العربي، وغرفة الخرج.
يركز المهرجان على برامج الأمن الغذائي وآخر تقنيات وابتكارات التصنيع الغذائي وبرامج التوعية في مجال الهدر الغذائي إضافة إلى التعريف بأول مشروع نفذ في عهد الملك عبدالعزيز في العام ١٣٥٤ في الخرج ” مشروع الخرج الزراعي ” الذي يعد النواة الأولى لمشاريع الأمن الغذائي في السعودية، إنطلق على الواقع في العام ١٣٥٨ بإنتاج أول محاصيله الزراعية، وتم تطويره بإضافة الأبقار والدواجن والماشية، وصولا إلى الفواكه والخضار بأشكالها والقمح والذرة.