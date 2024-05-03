تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج

استعرض فني المختبر بمركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي بمحافظة الخرج خالد بن علي الجريان أحد الأبحاث الحائزة على جائزة حققت المركز الأول لأفضل بحث يختص بخصائص الإبل ومنتجاتها أثناء مشاركة في دولة كازاخستان في العام 2015.
ويأتي البحث الفريد من نوعه والذي لفت أنظار الزوار ليشرح براءة اختراع حول تحويل حليب الإبل إلى عدد من المشتقات, من اللبن, الزبد, وإمكانية إنتاج السمن, حيث أشار إلى أن البحث الذي استمر لمدة 5 سنوات مع فريق من الفرنسيين في محطة التجارب بمحافظة الخرج أسفر عن الخروج بنتيجة مميزة, حيث تم إنتاج اللبن والأجبان والزبد, بعد تجارب تجاوزت 30 مرة, يتم في كل مرة إخضاع الحليب والتجربة لعدد من المراحل التي تمتد لأسابيع وأشهر.
وأشار الجريان إلى أن العملية معقدة بالنسبة للإنتاج على مستوى الأفراد, حيث أن التجارب تتم من خلال جمع حوالي 60 لتر من الحليب لإنتاج 30 لتر من اللبن, وإنتاج كميات متفاوتة من الأجبان, وتحتاج إلى درجة حرارة معينة, وإخضاع المنتج إلى درجة رطوبة محددة ومتابعة متستويات الحموضة لضمان الوصول إلى نتائج مميزة, وتعتبر مشتقات حليب الإبل من أفضل المشتقات الصحية من ناحية القيمة الغذائية العالية, ويمكن للشركات الاستثمار في هذا المجال وهو مجال مربح جدا.
البحث الذي تم إجراؤه يسهل إنتاج اللبن والزبد، لكن تم توقف التجارب حاليا في المركز، في حين أن الفرصة لازالت سانحة لزيادة البحث والتطوير للوصول إلى نتائج جديدة, ولو تم توفير كميات كبيرة فنحن فريق سعودي اكتسبنا خبرة عالية من الفرق البحثية التي عملنا معها ونستطيع إنتاج مشتقات عالية الجودة, وحصولنا على المركز الأول على 65 دولة مشاركة خير دليل على قدرة الفريق تحقيق إنجاز جديد.