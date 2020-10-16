بالفيديو.. هكذا يتعامل الدكتور الربيعة مع والدي التوائم السيامية قبل إجراء العمليات

كشف المشرف على عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة الدكتور عبدالله الربيعة النمط الذي يتبعه في التعامل النفسي مع والدي التوائم السيامية.
وأوضح، خلال مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، أن العلاقة التي تجمع الطبيب الذي يقوم بعملية فصل التوائم بالوالدين عادة ما تكون حميمة، خاصة أن العملية كبيرة وتشهد دومًا روابط نفسية بين الطبيب والوالدين.
وأشار إلى ضرورة تخفيف الضغط النفسي وكسب ثقة والدي التوأم السيامي، مشددًا على أهمية الجلسة الأولى معهما لإتاحة الفرصة كاملة لهما من أجل طرح كافة الأسئلة التي ترد في أذهانهم، وذلك دون التهوين من أي سؤال. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الدكتور الربيعة هو أحد أبرز الأطباء المتخصصين في جراحة فصل التوائم السيامية، وهو الأمر الذي استعرض الفيديو بعض ملامحه من خلال ذكر بعض الأحاديث التي دارت بين الربيعة ووالدي أحد التوائم السيامية.
فيديو | كيف يتعامل الدكتور عبد الله الربيعة مع والدي التوائم السيامية؟#الإخبارية pic.twitter.com/65YZg8VxqH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2020