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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر حفظ النعمة بالمحافظة
27/03/2024   4:55 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر حفظ النعمة بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ رئيس مجلس ادارة جمعية بشائر الخير لحفظ النعمة ناصر بن محمد الدوسري ويرافقة أعضاء مجلس الادارة .

واستمع سموّه إلى شرح عن الجمعية وهدفها الرئيسي في الحفاظ على النعمة من خلال العمل على تثقيف وتوعية المجتمع للوصول الى ثقافة المحافظة على النعمة بطرق وأفكار تثقيفية، وكما اطلع سموه على مشروع الصائمين بالمحافظة .

ونوَّه سموه على أهمية حفظ النعمة، وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر، والمحافظة على النعم، من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع، متمنياً للجمعية التوفيق والسداد.

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر حفظ النعمة بالمحافظة

جديد الخرج
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