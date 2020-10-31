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أخبار المناطق > “الجمارك” تحبط تهريب 3 ملايين ريال مخبأة داخل حقائب سفر عبر مطار الملك خالد بالرياض
31/10/2020   6:48 ص

“الجمارك” تحبط تهريب 3 ملايين ريال مخبأة داخل حقائب سفر عبر مطار الملك خالد بالرياض

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أحبط رجال الجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين بلغ مجموعها ما يقرب 3 ملايين ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر.

ونشرت الهيئة العامة للجمارك اليوم (السبت) مقطع فيديو للمبالغ المالية الكبيرة التي جرى إحباط تهريبها، وإحالة المتورطين فيها للجهات المختصة.

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تحبط تهريب 3 ملايين ريال مخبأة داخل حقائب سفر عبر مطار الملك خالد بالرياض

أخبار المناطق
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