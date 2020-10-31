“الجمارك” تحبط تهريب 3 ملايين ريال مخبأة داخل حقائب سفر عبر مطار الملك خالد بالرياض

أحبط رجال الجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين بلغ مجموعها ما يقرب 3 ملايين ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر.
ونشرت الهيئة العامة للجمارك اليوم (السبت) مقطع فيديو للمبالغ المالية الكبيرة التي جرى إحباط تهريبها، وإحالة المتورطين فيها للجهات المختصة.
أبطال #الجمارك_السعودية في مطار الملك خالد الدولي يحبطون محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين بلغ مجموعها (2,978,700) ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر. pic.twitter.com/hbNxFVsi3r
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) October 30, 2020
وفق “أخبار 24”.