لقطات من صلاة الفجر بالمسجد الحرام تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة

أدى المصلون اليوم (الأحد)، صلاة الفجر بالمسجد الحرام، تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة لموسم العمرة.
وحددت الجهات المختصة عدد 60 ألف شخص يوميًا يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، على أن يستقبلوا وفق الإجراءات المحددة وبتصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا”.
ونظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية، دخول وخروج المصلين من نقاط التجمع.
كما أشرفت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية، كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة.
وفق “أخبار 24”.