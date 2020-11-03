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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يعاقب من هم دون 18 عاماً بالسجن إذا ارتكبوا جرائم معلوماتية؟.. قانوني يوضح
03/11/2020   8:22 ص

بالفيديو.. هل يعاقب من هم دون 18 عاماً بالسجن إذا ارتكبوا جرائم معلوماتية؟.. قانوني يوضح

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كشف محام ومستشار قانوني كيفية معاقبة مَن هم دون 18 عاماً إذا قاموا بنشر رسائل ومقاطع مسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يندرج تحت بند الجرائم المعلوماتية.

وقال المحامي خالد أبو راشد في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن المخالف حينما يكون عمره ما بين 7 سنوات إلى 18 عاماً يطبق عليه نظام الأحداث السعودي، وهو يختلف من حيث الإجراءات وتنفيذ العقوبة.  

وأضاف أبو راشد أن النيابة تقوم في هذه الحالة باستدعاء الحدث مع ولي أمره ويجري التحقيق بحضور ولي أمره، وإذا لم يكن لديه ولي أمر يُخصَّص له مندوب من وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية.     وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن القاضي الذي يباشر تلك القضايا يكون مختصاً في مباشرة قضايا الأحداث، ولا تطبق على الحدث عقوبة السجن وإنما يعاقب بعقوبات بديلة كممارسة أنشطة معينة أو منعه من ارتياد أماكن معينة.  

يذكر أن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على معاقبة مَن ينشر رسائل أو مقاطع مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل لـ 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

 

بالفيديو.. هل يعاقب من هم دون 18 عاماً بالسجن إذا ارتكبوا جرائم معلوماتية؟.. قانوني يوضح

أخبار محلية
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