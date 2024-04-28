حفلات فنان العرب مؤجله حتى إشعار آخر

أعلنت شركة روتانا تأجيل جميع أنشطة وحفلات الفنان محمد عبده حتى إشعار آخر، وعدم الإرتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حِفاطاً على سلامة فنان العرب.
وذكرت الشركة أن الفنان محمد عبده سيتفرغ لأعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغاني جديدة، فهو بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره، وستكون فترة الراحة بتواجده مع عائلتة وأهله، ويطمئن فنان العرب جمهوره ويعدهم بلقاء قريب.
يذكر أن حفلا للفنان محمد عبده وخالد الشيخ في البحرين ألغي مؤخرا، حيث كان من المفترض إقامته يوم 19 من شهر إبريل الجاري، وذلك بسبب تعرض محمد عبده لأزمة صحية مفاجئة.وفق “أخبار 24”.