“النقل”: 20 اشتراطاً لشركات النقل المدرسي

ألزمت الهيئة العامة للنقل تأمين مُرافِق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دونها.
وحددت 20 التزاماً على شركات النقل التعليمي، كان من أهمها مُرافق، وتوفير نظام ورقم تواصل خاص؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى، وإعادة المفقودات للركاب، وعدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة، وإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع، وإشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
وطالبت الهيئة بوضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع، وأن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي، بالإضافة إلى تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.وفق “أخبار 24”.
كما ألزمت الشركات بتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتقيُّد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة، وتقيُّد المُرافِق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة، إضافة لأي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.