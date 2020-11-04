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أخبار محلية > “الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر
04/11/2020   12:34 م

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين لتقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر الماضي، في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني: (gazt.gov.sa).

وأكدت على أنه في حال التخلف عن السداد في المدة المحددة، ستحصل غرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا من تأخير الدفع.وفق “أخبار 24”.

وأضافت الهيئة أنه من يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، عليه الاتصال بالرقم الموحد (19993)، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ4 مساءً، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

“الزكاة والدخل” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر

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