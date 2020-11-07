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اخبار رياضية > النصر يلجأ للشباب لاستكمال القائمة قبل مواجهة القادسية بالدوري
07/11/2020   1:11 م

النصر يلجأ للشباب لاستكمال القائمة قبل مواجهة القادسية بالدوري

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة القادسية، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان.

ولجأ الجهاز الفني لفريق النصر إلى عدد من اللاعبين الشبان لاستكمال الفريق، بعد تعرض مجموعة من العناصر لفيروس كورونا.

ويتواجد فريق القادسية في المركز السابع برصيد 6 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل النصر المركز الخامس عشر بدون نقاط. وفق “أخبار 24”.

وفشل فريق النصر في تحقيق أي انتصار حتى الآن بمسابقة دوري المحترفين، رغم خوض 3 جولات بالبطولة خسرها جميعا وآخرها مواجهة الشباب.

النصر يلجأ للشباب لاستكمال القائمة قبل مواجهة القادسية بالدوري

اخبار رياضية
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