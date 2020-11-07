رومارينهو: لا أتنازل عن أي ركلة ثابتة.. ولست راضياً عن التعادل أمام التعاون

أعرب لاعب الاتحاد رومارينهو، عن عدم رضاه بنتيجة مباراة فريقه أمام التعاون، بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري.
وقال رومارينهو عقب المباراة: “لسنا راضين عن هذه النقطة، والأهم من ذلك وجود كسور في الجانبين الدفاعي والهجومي”.
وأضاف: “المباراة كانت جيدة لكن كان لدينا أفضل وأنا شخصيًا أتحمل المسؤولية مع زملائي بعد نتيجة التعادل، وكان يجب أن تكون لدينا رغبة وإرادة أكثر للفوز”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح، أن المدرب تحدث معهم عن أي ركلة جزاء يسددها رومارينهو، لذلك فهو لا يتنازل عن أي ركلة ثابتة سواء ركلة حرة أو ركلة جزاء.
وأتم: “الاتحاد قادر على تقديم مستوى أفضل بالمباريات المقبلة، والدليل ما قدمه الفريق أمام الأهلي وهذا ما ينقصنا تقديم نفس المستوى”.