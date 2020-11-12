نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، باتباع 5 أشياء للمساعدة في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، مع قرب دخول فصل الشتاء.
ونصح العبدالعالي عند الجلوس في الأماكن المغلقة سواء في المنزل أو المطاعم أو مقرات العمر، بتهوية المكان جيداً، وعدم البقاء في نفس المكان لفترة زمنية طويلة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب كذلك الحرص على ارتداء الكمامة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، وترك مسافة آمنة، مشدداً على أن أي تهاون في تطبيق أي من هذه الأمور يعرض المتواجدين في الموقع للخطر.
مع دخول فترة الشتاء من المهم الحرص دائمًا على اتباع العوامل التي تساهم في عدم انتقال فيروس كورونا بإذن الله.
وهي كالتالي:
✅ تهوية المكان جيداً
✅ ترك مسافة آمنة
✅ لبس الكمامة
✅ غسل اليدين أو التعقيم
✅ عدم البقاء بالأماكن فترة زمنية طويلة pic.twitter.com/XbRi3ilPjV
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) November 11, 2020