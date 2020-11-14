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أخبار محلية > ما شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ “الزكاة والدخل” توضح
14/11/2020   6:44 ص

ما شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ “الزكاة والدخل” توضح

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، الشروط الخاصة بإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن أهم شروط إلغاء التسجيل هو إيقاف النشاط الاقتصادي وإلغاء السجل التجاري، وتقديم طلب مرفق بمستندات تفيد بشطب السجل التجاري، وحينها تتم دراسة طلب الإلغاء من قبل الهيئة ثم البت فيه، سواء بالقبول أو طلب مستندات أخرى من المتقدم.

وأبانت أنه يحق للمتقدم طلب إلغاء ضريبة القيمة المضافة في حال لم تتجاوز إيرادات النشاط التجاري للمتقدم خلال الـ12 شهرًا الماضية حد التسجيل الاختياري، كما تشترط الهيئة ألا تتجاوز الإيرادات خلال الـ24 شهرًا الماضية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال.

وفق “أخبار 24”.

ما شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ “الزكاة والدخل” توضح

أخبار محلية
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