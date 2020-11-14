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أخبار محلية > رفض مبلغاً مالياً كبيراً من المسافر.. موظف مطار الملك عبدالعزيز يروي قصة إعادته لمحفظة معتمر قادم من الخارج
14/11/2020   6:45 ص

رفض مبلغاً مالياً كبيراً من المسافر.. موظف مطار الملك عبدالعزيز يروي قصة إعادته لمحفظة معتمر قادم من الخارج

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كشف موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز، محمد الحازمي، تفاصيل واقعة إعادته لمحفظة تحتوي مبلغًا ماليًا كبيرًا لأحد المسافرين.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه عثر على المحفظة وقام بإبلاغ مديره المباشر، واستطاع التعرف على هوية صاحبها من خلال متعلقاته الشخصية الخاصة به، ليبدأ في التواصل معه ومعرفة مكانه.

وأضاف أن المسافر أخبره بأنه يستعد للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، مطالبًا إياه بإرسال أحد الموظفين له بالمحفظة مع تحمله لكافة النفقات المطلوبة، غير أن الحازمي رفض ذلك بسبب عدم جوازه نظاميًا، خاصة أن إخراج المتعلقات المفقودة من المسافرين من المطار أمر ممنوع.

وتابع الحازمي بأنه استأذن من مديره للذهاب بالمحفظة إلى المسافر، وهو ما سمح به المدير، مشيرًا إلى أنه رفض مبلغا ماليا كبيرا عرضه عليه المسافر بعد توصيل المحفظة.

وأبان الموظف بمطار الملك عبدالعزيز أنه تلقى إشادة من جانب هيئة الطيران المدني، وذلك بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نشره المسافر، سرد من خلاله الواقعة.

وفق “أخبار 24”.

رفض مبلغاً مالياً كبيراً من المسافر.. موظف مطار الملك عبدالعزيز يروي قصة إعادته لمحفظة معتمر قادم من الخارج

أخبار محلية
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